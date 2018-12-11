نجوم الفن يعلقون على ظهور رحمة خالد مذيعة على DMC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بـ"إنستجرام" الشكر لإدارة قنوات (دي إم سي) بعد اختيارها البطلة الرياضية رحمة خالد "المصابة بمتلازمة داون" لتقديم فقرات في برنامج "8 الصبح".

ونشر المخرج رامي عادل إمام صورة لرحمة، قائلا: "شكرا جزيلا للقناة المحترمة دي إم سي، وشكرا جزيلا للإعلامي الخلوق المحترم رامي رضوان".

وتابع: "شكرا لكل من حقق حلم رحمة خالد البطلة الرياضية لتكون أول مذيعة في التليفزيون المصري بمتلازمة داون. تحية كبيرة ورسالة احترام لكل من ساهم في تحقيق حلم رحمة".

كما نشرت الفنانة مي كساب صورة لرحمة قائلة: "شكر كبير للي فكر، وشكر كبير للي أخد القرار، والشكر الأكبر للأم والأب والأسرة والأساتذة والدكاترة اللي اعتنوا بيها ووصلوها للمرحلة الحلوة دي".

وتابعت: "أنا طول الليل باتفرج على كل فيديوهاتها وفرحانة بيها جدا، اللي يعرفها يبوسهالي ويبوسلي إيد مامتها اللي كبرت البنت الحلوة المشرفة دي، الله أكبر ما شاء الله ولا حول ولا قوه إلا بالله، ربنا يكتر من أمثالكم جميعًا، رحمة خالد بنت من مصر".

بينما علق الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح"، قائلا: "كم الحب اللي لقيته منك لا يمكن وصفه ولا وصف تأثيره علي، رحمة خالد فتاة مثابرة

ومجتهدة ومليانة بالحب والود والطاقة الإيجابية".

وتابع: "شرفتي ٨ الصبح وشرفتيني بتقديمك معنا حلقة اليوم ومنتظر الحلقة القادمة باذن الله، انتظروا الإعلامية رحمة خالد في ٨الصبح كل ثلاثاء باذن الله".

وتعاقدت إدارة قنوات (دي إم سي) مع البطلة الرياضية رحمة خالد، على تقديم فقرة كل ثلاثاء ضمن برنامج "8 الصبح"، لتصبح أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون تظهر على الشاشات.

