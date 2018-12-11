"البيت الكبير" و"أبوالعروسة" و"بحر".. مسلسلات تقفز بحلقاتها لـ60 في أجزائها الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل أُسَر مسلسلات "البيت الكبير، وأبوالعروسة، وبحر" تصوير أحداث جزئها الثاني داخل الديكورات الأساسية لهذه الأعمال.

ومن الطبيعي أن يكون الجزء الثاني من أي حدث عبارة عن 30 حلقة، إلا أن منتجي هذه الأعمال قرروا أن تمتد الحلقات لـ"60" حلقة.

وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "البيت الكبير" الذى أكد منتجه ممدوح شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحداث الجزء الثاني تصل لـ"60" حلقة، مؤكدًا أن أحداث العمل كثيرة، والقضية التي يتناولها تهم الرأي العام والمجتمع بشكل كبير.

تدور أحداث مسلسل "البيت الكبير" حول تناول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

ويشارك في العمل "لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومجدي كامل وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبري وريم هلال ودنيا المصري وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي وعلى الوصال، للمؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلي.

ويتم تناول أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" في 60 حلقة بناء علي رغبة الجهة المنتجة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

ويشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، وولاء الشريف، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.

وفي سرية تامة، انتهى أبطال مسلسل "بحر" من تصوير أحداث الجزء الأول من العمل، وبدأت أسرة العمل في تصوير أحداث الجزء الثاني منه، ومن الممكن أن يصل عدد حلقاته لـ"60"، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل.

ويشارك في بطولة "بحر" محمد دياب الذى يجسد دور صعيدي وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكي وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبد الرحمن أبوزهرة ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح وإنتاج شركة سينرجي.