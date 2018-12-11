نبيل الحلفاوي يسخر من الزمالك وعمرو أديب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

ذكر الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره بالمباراة التي جمعت قطبي الكرة المصرية، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بستة أهداف مقابل هدف، وذلك عبر صفحته الشخصية التواصل الاجتماعي "توتير".

وكتب الحلفاوي في تغريدة له قائلًا: "ترتيب الأهلي والزمالك فى الدوري الآن: الأهلي 6 الزمالك 1".

ووفقا لترتيب الدوري المصري الحالي، فأن الزمالك يحتل المركز الأول، فى حين يأتي النادي الأهلي في المركز السادس.

ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب المعروف انتمائه لنادي الزمالك في تغريدة قائلًا:" بحس يا قبطان أنك بتقضي الليل تفكر إزاي تفرحنا تاني يوم الصبح يا أخي عدوا سنة لاخوانكوا في الوطن".

