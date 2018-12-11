بالصور| الفيشاوي في الجيم استعدادًا لـ"ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
يخضع الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الحالية لعدد من التدريبات استعدادًا لتصوير أحداث أفلامه "ولاد رزق 2"، والمقرر بدء تصوير خلال الفترة المقبلة.
وقام الفيشاوي بنشر عدد من الفيديوهات أثناء خضوعه للتدريبات على خاصية الاستوري بالانستجرام.
يذكر أن أحداث فيلم "ولاد رزق" تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة، الفيلم إخراج طارق العريان.
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