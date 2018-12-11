محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في عرض ديفيليه هاني البحير الذي تضمن أزياء خريف وشتاء 2019 والذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى.
وحضر الديفيليه عدد من النجوم والمشاهير، منهم نجوى فؤاد، ولقاء سويدان، وهالة صدقي، رجاء الجداوي، وأمل رزق، وقاء عامر، وأروى جودة، ورانيا فريد شوقي، ولميس الحديدي، وفيفي عبده، ونهال عنبر، ومحمد رمضان وزوجته مفيد فوزي.
ويقدم البحيري كل عام ديفيليه سنوي يثير الجدل بتصميماته المميزة، والتي تجد اهتمامًا من متابعي آخر صيحات الموضة.
شكرا لقرائتكم خبر عن منهم محمد رمضان وزوجته و"فاهيتا".. 20 صورة لنجوم الفن في "ديفيليه البحيري" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .