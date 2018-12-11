منهم محمد رمضان وزوجته و"فاهيتا".. 20 صورة لنجوم الفن في "ديفيليه البحيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في عرض ديفيليه هاني البحير الذي تضمن أزياء خريف وشتاء 2019 والذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى.

وحضر الديفيليه عدد من النجوم والمشاهير، منهم نجوى فؤاد، ولقاء سويدان، وهالة صدقي، رجاء الجداوي، وأمل رزق، وقاء عامر، وأروى جودة، ورانيا فريد شوقي، ولميس الحديدي، وفيفي عبده، ونهال عنبر، ومحمد رمضان وزوجته مفيد فوزي.

ويقدم البحيري كل عام ديفيليه سنوي يثير الجدل بتصميماته المميزة، والتي تجد اهتمامًا من متابعي آخر صيحات الموضة.