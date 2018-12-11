ممثل سوري يفزع الجمهور بعد ظهوره عاريًا على المسرح بـ"قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مفاجأة من العيار الثقيل تلقاها الجمهور التونسي، أثناء حضوره عرضًا سرحيًا بعنوان "يا كبير"، المعروض ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث ظهر ممثل سوري شاب وهو يخلع ملابسه، ليظل عاريا على المسرح وسط استهجان الجمهور التونسي.

ووفقا لموقع "الصحفيين التونسيين"، فإن الممثل الذي ظهر عاريا هو ممثل سوري ألماني، ووقف على المسرح عاريا بالكامل، مما جعل الجمهور التونسي يغادر القاعة، والبعض منهم قذفه بما في يديه حتى امتلأت خشبة المسرح من حوله بالأوراق والزجاجات، لتبقى خشبة المسرح وما تحمله رسالة رفض من الجمهور التونسي لما فعله الممثل الشاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور العرض المسرحي، وسط حالة من الاستهجان، فيما عبر البعض عن تقبلهم للعرض باعتباره يجسد معاناة المواطن السوري في المرحلة الأخيرة، وحالة العري التي يعيشها.

مسرحية "يا كبير" كتب لها النص أمل عمران، ومخرج العمل الفنان السوري رأفت الزاقوت، ويستمر العرض لمدة 75 دقيقة، وينتهي دون نهاية محددة.

قال مخرج العمل رأفت الزاقوت في تقارير صحفية سابقة: "ليس لدي نهايات، فما نعيشه الآن في سوريا لا يستطيع أحد التكهن بموعد نهايته وماهيته".

وعن منهجه الإخراجي في المسرح يقول "الزاقوت": "الفكرة أن يعيش الجمهور معك ما تحكيه على المسرح لا أن تحكيه لهم".

وتشارك مصر في أيام قرطاج المسرحية بعرض "الساعة الأخيرة"، ويتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما.

العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على، بمشاركة نورهان أبوسريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

يُذكر أن الدورة العشرين لأيام قرطاج المسرحية، افتتحت يوم السبت الماضي، بحضور كوكبة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة، وتستمر الفعاليات حتى 16 ديسمبر الجاري.

