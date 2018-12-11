اليوم .. "ورد مسموم " الفائز بجوائز مهرجان القاهرة في سينما الزمالك

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تستعد سينما الزمالك اليوم بالتعاون مع زاوية لعرض الفيلم المصري "ورد مسموم"، الحائز علي ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
مع شقيقها الوحيد يدعي "صقر" ويعمل في المدابغ، لكنه يضيق بحياته في حي المدابغ ويقرر الذهاب، فتبذل هي أقصي جهدها لإبقائة بجانبها.
تدور أحداث فيلم "ورد مسموم" حول "فتحيه" التي تعمل في النظافة، وتعيش
يشار إلي أن أحمد فوزي صالح مؤلف ومخرج العمل
يذكر أن الفيلم ن فيلم " ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشطي "ورود سامة لصقر"، وهو من إنتاج مصري فرنسي مشترك، ويشارك في بطولته كوكي (مريهان مجدي)، النجاري، صفاء الطوخي ، محمود حميده.
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