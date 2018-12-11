الجمعة.. فريق ملاذ يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

فريق ملاذ

كتبت - تقى عادل

يستعد الفريق الغنائي الأردني ملاذ لإحياء حفلاً غنائياً لجمهوره المصري، وذلك على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 14 ديسمبر في قاعة النهار،

وتم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ50 جنيهاً، وتفتح أبواب القاعة في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويذكر أن فريق ملاذ يعد

من أشهر الفرق العربية التي تقدم لون "الروك" الغربي، تكوّن عام 2014 من 4 أفراد، وسبب تسميتهم بالـ"الملاذ" هو الهروب من ظروف الحياة ومشاكلها والأغاني السطحية المكررة، ومن أشهر أغانيهم:"ستوكهولم، ملك الملوك، نفس الطريق، مسافات".