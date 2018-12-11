- 1/2
- 2/2
فريق ملاذكتبت - تقى عادل
يستعد الفريق الغنائي الأردني ملاذ لإحياء حفلاً غنائياً لجمهوره المصري، وذلك على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 14 ديسمبر في قاعة النهار،وتم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ50 جنيهاً، وتفتح أبواب القاعة في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويذكر أن فريق ملاذ يعد
شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. فريق ملاذ يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .