شاهد.. تامر حسين : نجاح أغنية يتعلموا غريب وجديد عليا

تامر حسين

كتبت - تقى عادل

عبّر الشاعر تامر حسين، عن سعادته بالنجاح الكبير التي حققته أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب التي تضمنت ألبومه الجديد"كل حياتي"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".

وعلق "تامر" على نجاح الأغنية قائلاً:" اعتراف ... انا ياما عملت أغانى ناجحه كتير مع الهضبه

بس نجاح يتعلموا بالنسبالى في الشارع المصرى والعربى وكمية الفيديوهات وأراء زمايلى الفنانين اللى بثق فى ذوقهم جداً اللى ما بيعجبهمش العجب.. ده نجاح غريب الشكل وجديد عليا".

ويشار إلى أن لأغنية ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:أسامة الهندي، وحققت

انتشارا ونجاحاً واسعاً فور صدورها، وبلغ عدد مشاهداتها على يوتيوب أكثر من 23 مليون مشاهدة.

يذكر أن الشاعر تامر حسين حقق حالة من الإنتعاش الفني هذا العام، فـ بجانب تعامله المستمر مع عمرو دياب في ألبوماته، وتعامل للمرة الأولى مع الفنان تامر حسني، إليسا، شيرين في ألبوماتهم الجديدة، بالإضافة إلى كل من رامي جمال، ساموزين، حسين الجسمي، والفنانة الصاعدة ياسمين علي.