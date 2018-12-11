شاهد.. مريم أوزرلي تستمتع بالأجواء الشتوية في الأهرامات

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الفنانة التركية مريم أوزرليكتبت - إيمان محمد
نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بالسلطانة هويام، صورة جديدة لها خلال زيارتها الأهرامات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يشار إلى أن الفنانة التركيةوصلت إلى مصر منذ أيام عدة، وقامت بزيارة الفنان محمد إمام في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، ومن المحتمل
يذكر أن مسلسل "عطر الأمس" هو آخر الأعمال المعروضة لمريم أوزرلي في الوطن العربي.
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