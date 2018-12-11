شاهد.. مريم أوزرلي تستمتع بالأجواء الشتوية في الأهرامات

الفنانة التركية مريم أوزرلي

كتبت - إيمان محمد

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بالسلطانة هويام، صورة جديدة لها خلال زيارتها الأهرامات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلى أن الفنانة التركية

وصلت إلى مصر منذ أيام عدة، وقامت بزيارة الفنان محمد إمام في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، ومن المحتملأن تشارك مريم بتصوير عدد من المشاهد مع إمام.

يذكر أن مسلسل "عطر الأمس" هو آخر الأعمال المعروضة لمريم أوزرلي في الوطن العربي.