انطلاق عرض "ليل خارجي" في السينمات 19 ديسمير

يبدء فيلم "ليل خارجي" عرضه في السينمات يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر من الشهر الجاري.
وكان قد حصل بطل الفيلم شريف الدسوقي بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائيالدولي في دورته الأخيرة.
كما شارك الفيلم في مِهرجاني "مراكش" و "ستوكهولم"، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان "تورونتو" الذي حاز إعجاب
الفيلم يشارك في بطولته كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة متميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم علي قاسم، أحمد مجدي، بسمة، أحمد مالك، وعمرو عابد وتأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.
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