حماقي يحتفل بليلة رأس السنة في التجمع الخامس

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المطرب محمد حماقيكتبت - إيمان محمد
يحيي المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن يقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته الشهيرة التي يحبها ويتفاعل معاها الجمهور ومنها: "عمرى ما تغيب،
ويذكر أن حماقي انتهى من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بعد سلسلة من التأجيلات.
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