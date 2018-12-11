حماقي يحتفل بليلة رأس السنة في التجمع الخامس

المطرب محمد حماقي

كتبت - إيمان محمد

يحيي المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته الشهيرة التي يحبها ويتفاعل معاها الجمهور ومنها: "عمرى ما تغيب،

وافتكرت، وما بلاش، حاجة مستخبية.. وغيرها.

ويذكر أن حماقي انتهى من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بعد سلسلة من التأجيلات.