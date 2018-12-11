بالفيديو.. في ذكرى ميلاده.. تعرف على روايات نجيب محفوظ التي أضاءت شاشات السينما والتليفزيون

يأتي الى هذا العالم الكثير من الكتاب، منهم من يرحل بصمت، ويأخذهم الموت دون أن يشعر بهم أحد، ومنهم من يعلن تمرده وثورته ويقرر عدم الرحيل، ويسطر بأقلامه أعمالا تجعله خالدًا في أذهان كل من قرأ له، ولكن اذا كان الكاتب يظل حيا بكلماته، فما بالك لو تحولت هذه السطور لأعمال سينمائية، او درامية، فيصبح بذلك حيا في أذهان من يقرأ ومن لا يقرأ.
اليوم نحتفي بذكرى ميلاد أبو الرواية "نجيب محفوظ"، اولاديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الادب، والذي اتسمت رواياته بالروح المصرية الاصيلة، حيث كانت "الحارة"، هي العنصر الاساسي الذي يجسد من خلاله العالم وما يحدث فيه من وجهة نظره.
وصلت عدد رواياته التي تحولت لأفلام إلى 21 رواية وهما :" اللص والكلاب، بين القصرين، بداية ونهاية، زقاق المدق، الطريق، القاهرة 30، خان الخليلي، قصر الشوق، السمان والخريف، ميرامار،
بينما وصل عدد الروايات التي تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية إلى 8 روايات، وهي :" اللص والكلاب، الباقي من الزمن ساعة، بين القصرين، قصر الشوق، حضرة المُحترم، الأقدار، حديث الصباح والمساء، أفراح القبة".
وبمناسبة ذكرى ميلاد، "محفوظ"، نعرض مشاهد من اجمل الأعمال التي لا تنسى:
مشهد من فيلم بين القصرين
مشهد من فيلم قصر الشوق
مشهد من فيلم زقاق المدق
مشهد من فيلم القاهرة 30
مشهد من فيلم اللص والكلاب
مشهد من فيلم الشيطان يعظ
مشهد من فيلم خان الخليلي
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