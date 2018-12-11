نادين الراسي تكشف المزيد حول قضيتها مع طليقها.. ما علاقة أمل عرفة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً -

نادين الراسي ترد بقوة لمتابع قال: "لا تحزني لو اولادك بيحبوكي لوحدن هيرجعولك"

لا تزال قصة الممثلة ​نادين الراسي​ باسترجاع ولديها مثيرة للجدل، فمؤخرا نشرت إحدى متابعاتها مقطع فيديو قديم للراسي ظهرت فيه وهي تحتضنهما، لتعلق بدورها الراسي قائلة: “هيدا مطرحكُن يا ماما، مطرحكُن الطَّبِيعِي … كلّ ولد مع إمّوا … الإم اللي بتشجّع إبنها ياخد ولاد من حضن إمُّن و ما يدفع النفقة المتراكمة و هي الطّاهرة تربّيُن تحت ذريعة الحبر و إسم العيلة اسمحولي انسمّيا “عاهرة” والحبر اللي بتمضي هيي كمان غير عيلة يا حلو الكلام ؟”

ومن الواضح أن الراسي أرادت ان توجه “لطشة” لوالدة طليقها في هذا المنشور.

واللافت بين التعليقات هو تعليق الفنانة أمل عرفة “الله يهدي بالك”.