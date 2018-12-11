كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً -

شاهدوا.. الامير ويليام يسخر من كيت ميدلتون وشبهها بالشجرة وهو ما دفعها للضحك

أثارت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ الجدل بين المتابعين بسبب إطلالتها خلال زيارة قامت بها برفقة ​الأمير ويليام​ إلى جزيرة قبرص، حيث ارتدت سروالاً بساقين واسعين.



وبهذه الخطوة تكون ميدلتون قد تخلت عن الفساتين ذات الخصر الضيق. إذ اختارت السروال باللون الكحلي وأضافت إليه كنزة بيضاء وسترة باللون الكاكي.

ولكن على ما يبدو أن هذه الإطلالة لم تتلق انتقادات من قبل المحبين فقط، لا بل أيضا من قبل الأمير ويليام، إذ ذكرت إحدى الصحف العالمية أنه سخر منها بالقول إنها تشبه الشجرة، وهو ما دفعها إلى الضحك.