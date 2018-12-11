كيف رد راغب علامة على مطالبة نائب لبناني بقطع رأسه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هاجم نائب لبناني، المطرب راغب علامة، بعد طرحه لأحدث أغنياته "طار البلد"، التي تحمل احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في لبنان.

قال حكمت ديب، وهو عضو كتلة لبنان القوي، التي يتزعمها رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في معرض انتقاده "لما يقوم به السياسيون غير المسؤولين وفنانون من أغاني ومسرحيات للتيئيس"، ورد عندما سئل عن أغنية علامة الجديدة بالقول: "طار البلد، هذا لازم يطير راسه".

من جانبه، رد راغب علامة على مطالبة النائب اللبناني بقطع رأسه، عبر حسابه على "تويتر": "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش، أكيد طار البلد، انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..لست أخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".

وتابع في رد مباشر على حكمت ديب: "هذه بلدي قبل أن تكون بلدك، أنا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين، بينما أنت بإشارة من إصبع الصغير لرئيس تيارك ستصبح في خبر كان، وأنصحك أن تقدم طلبا عند داعش للانتساب، يا عيب الشوم على نواب مثل هؤلاء لا يستحون".

وطرح راغب علامة أغنيته الجديدة، مساء الخميس الماضي، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.

ويسلط راغب علامة الضوء في أحدث أغنياته، على العديد من القضايا الحيوية التي يمر بها الشارع اللبناني، ومنها أزمة انتشار القمامة، وغلاء الوقود.

وطرح راغب علامة أغنيته الجديدة، مساء الخميس الماضي، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.

ويسلط راغب علامة الضوء في أحدث أغنياته، على العديد من القضايا الحيوية التي يمر بها الشارع اللبناني، ومنها أزمة انتشار القمامة، وغلاء الوقود.