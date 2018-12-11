أصالة نصري توضح اللغط حول تعليقها بشأن فستان رانيا يوسف الشفاف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وكانت أصالة نصري قد سخرت من فستان رانيا يوسف بإخبار الجمهور الحاضر بأن فستانها مكون من 6 بطانات.

أوضحت المطربة السورية، أصالة نصري، اليوم الاثنين، اللغط المثار بشأن حقيقة سخريتها من فستان الممثلة المصرية، رانيا يوسف المثير للجدل، الذي أطلت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40.

خرجت أصالة لتوضح لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها لم تقصد من وراء التعليق على بطانة فستانها، سواء إطلاق مزحة مع الجمهور، موضحة أنها دائما ما تحاول إضفاء البسمة على وجههم في كل حفلاتها.

وغردت عبر "تويتر": "أعتبر حفلي ليس مجرد غناء وموسيقى فقط، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلي مبسوطة متسليه مسلطنه، وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شي تاني غير المزاح".

وكانت أصالة نصري قد سخرت من فستان رانيا يوسف، في حفلها الغنائي الذي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، بإخبار الجمهور الحاضر بأن فستانها مكون من 6 بطانات.

وقالت أصالة للجمهور: "هل الفستان شفاف، فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا" وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم.

وفي المقابل، كان لرانيا يوسف ردا على سخرية أصالة نصري من فستانها، عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب.

يشار إلى أن رانيا يوسف قد دافعت في وقت سابق في برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، أمس الخميس، وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".