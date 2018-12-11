ميغان ماركل تسلم جائزة الأزياء لمصممة فستان زفافها

Dec 11, 2018
قدمت زوجة الامير هاري، دوقة ساسكس ميغان ماركل، جائزة الأزياء لكلير وايت كيلر، التي صممت فستان زفافها وذلك في احتفال ضخم اقيم يوم الاثنين، في لندن وحضره مجموعة كبيرة من الوجوه المعروفة والمشاهير وعشاق الموضة.
وصعدت “ماركل” إلى خشبة المسرح في الوقت الذي أعلن فيه فوز كيلر بجائزة مصممة الأزياء النسائية في بريطانيا لهذا العام.
وتألقت “ميغان” بثوب اسود طويل، ماركة جيفنشي، كشف عن انتفاخ بطنها جراء الحمل.
وكانت كيلر، كبيرة المصممين في دار جيفنشي، قد صممت فستان زفاف ميغان ماركل حيث ركز الثوب على فتحة الرقبة المقوسة التي أطّرت بأناقة الكتفين وأظهرت الوسط الممشوق. وان طرحة ميغان الطويلة مصنوعة من الحرير وزينت بزهور محاكة يدويًا بخيوط حريرية ومن “الأورجانزا”، والتي تحتفي بدول الكومنولث البالغ عددها 53 دولة.
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