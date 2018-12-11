مايا دياب الى المكسيك وأكثر من مفاجأة في جعبتها

Dec 11, 2018
تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لاكثر من مفاجأة في الاسابيع المقبلة، حيث كشفت الى انها ستتوجه الى المكسيك لاحياء سلسلة من الحفلات للجاليات العربية.
الحفلات ستضم باقة من الفنانين اللبنانيين سيحيون سلسلة من الحفلات في المكسيك.
واكدت مايا مع “تراندينغ” الى ان برنامجها “هيك منغني” عائد الى الشاشة قريباً جداً لكن مع تغييرات بسيطة.
واشارت الى انها تعمل على ألبوم غنائي، اضافة الى انها تفكر بطرح اغنيتين في نفس اليوم واحدة لبنانية واخرى مصرية.
مايا ستتواجد ليلة رأس السنة في لبنان حيث ستحيي حفلتين فنيتين وذلك بعد غياب عن احياء الحفلات في لبنان ليلة رأس السنة.
نذكر ان آخر اعمال مايا دياب اغنية “نور العين” التي غنتها مع مساري وفرانش مونتانا حيث غنّت مايا المقطع الأصليّ من الأغنية، تولّى النجم الكنديّ اللبنانيّ الأصل مساري كتابة وتلحين الجزء الأجنبيّ، وكذلك فعل الفنّان الأميركيّ فرانش مونتانا الّذي شارك في الكتابة.
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