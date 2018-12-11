شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبرز 5 مسرحيات شارك فيها الفنان الراحل محمود القلعاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمان، أمس الاثنين، الفنان الكوميدى محمود القلعاوي، تاركاً العديد من الأعمال والأدوار المميزة التى قدمها سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، حيث تميز بتقديم الأدوار الكوميدية، وذاع صيته وشهرته من خلال دور "شوكت" الذى جسده فى مسرحية "الجوكر" مع النجم محمد صبحى، وبعد سنوات من العمل اعتزل الفن وأعلن فى أحد لقاءاته التليفزيونية "أن المسرح الذى كان سبباً في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلى أنه لم تتوفر لديه القدرة على الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا"، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أعمال المسرحية.

مسرحية الجوكر:

واحدة من أبرز أعماله المسرحية، وقدم فيها دور "شوكت" مع الفنان محمد صبحى، وحققت المسرحية نجاحاً جماهيريا كبيرا.

محمود القلعاوي ومحمد صبحى في مسرحية الجوكر



محمود القلعاوي في مسرحية الجوكر

مسرحية على بيه مظهر:

شارك فى المسرحية مع محمد صبحى، إنعام سالوسة، محسن محيى الدين، عبد الحفيظ التطاوى، عزة كمال، ومن تأليف لينين الرملى، إخراج أحمد بدر الدين.

محمود القلعاوي في مسرحية على بية مظهر



مسرحية على بية مظهر

مسرحية أنا ومراتى ومونيكا:

المسرحية من بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، نرمين الفقى، غريب محمود، بدرية طلبة، مصطفى رزق، ومن تأليف أحمد الإربيارى، إخراج محمد الشريف ومحمود أبو جليلة.



محمود القلعاوي وطلعت زكريا في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا

هى واحدة من أهم أعمال المسرحية الكوميدى حققت نجاحا كبيرا فى فترة التسعينيات، وهى من بطولة محمد نجم، ميمى جمال، ناجى سعد، فاتن شعبان، ومن تأليف يسري الإبيارى، إخراج محمود أبو جليلة.



مسرحية المشاكس

مسرحية كناس وناس:

هى المحطة الأخيرة للفنان الراحل محمود القلعاوي، والتى عرضها فى 2013، وشارك في بطولة أحمد بدير ،مظهر أبو النجا، إيمان السيد، ومن تأليف أحمد الإبياري ، إخراج أحمد بدير.