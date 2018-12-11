شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. تشييع جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي من مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع جنازة الراحل محمود القلعاوي بعد قليل، عقب صلاة الظهر، من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً.

ولد محمود القلعاوي فى 12 نوفمبر 1939، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح، وكانت بداية مسيرته الفنية فى السبعينيات من القرن الماضى من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 فى فيلم "لعنة امرأة"، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوي قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتانى مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.