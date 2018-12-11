شكرا لقرائتكم خبر عن "1/6".. نبيل الحلفاوى يذكر الجمهور بمباراة القمة التاريخية بترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الفنان نبيل الحلفاوى، ترتيب الدورى المصرى بوضعه الحالى، فى تذكير الجماهير بالمباراة التاريخية التى جمعت قطبى الكرة المصرية، وانتهت بفوز الأهلى على الزمالك بستة أهداف مقابل هدف. ووفقا لترتيب الدورى المصرى الحالى، فأن الزمالك يحتل المركز الأول، فى حين يأتى النادى الأهلى فى المركز السادس. وقال نبيل الحلفاوى: "ترتيب الأهلى والزمالك فى الدورى الآن: الأهلي 6 الزمالك 1".

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 35 نقطة، جمعها من 14 مباراة، فى حين جاء النادى الأهلى فى المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 10 مباريات.

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