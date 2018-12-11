شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سورى يظهر عاريا على مسرح أيام قرطاج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة عاشها جمهور مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" بالمسرح البلدى بالعاصمة التونسية أمس الاثنين، بعد أن خلع ممثل شاب سورى يشارك فى مسرحية "يا كبير" كل ملابسه، وبقاءه عاريا لمدة زمنية تخطت الـ 30 دقيقة فى موقف اعتبره البعض "فضيحة" للعرض المسرحى. المشهد العارى خلال العرض المسرحى، جعل العديد يحتجون ويغادرون القاعة. العرض هو "سورى ألمانى"، حيث أن معظم أبطاله من سوريا، ومخرجه من ألمانيا، وتم التأكيد على أن العرض للكبار فقط.

ظهور ممثل بشكل عارى فى تونس ظهور ممثل بشكل عارى فى تونس

جانب من العرض وممثل يظهر بشكل عارى

جانب من العرض جانب من العرض وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضى، فى شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثى وعرض مسرحى بعنوان "ملحمة خضراء" السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك "باباروني"، وتكريم دولة فلسطين، بعرض مسرحية (مروح لفلسطين) للمخرجة الاميركية الفلسطينية ميكائيلا، سبقها عزف منفرد على الكمان . وتتناول المسرحية وهي من إنتاج مسرح الحرية بمدينة جنين، قصصا مختلفة من واقع عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.

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