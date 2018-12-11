إدوارد ينعي محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: نعى الفنان إدوارد عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" الفنان الراحل محمود القلعاوي الذي وافته المنية أمس الاثنين بعد صراع مع المرض. ونشر "إدوراد" صورة له رفقة الراحل وعلق قائلا:" كنت سعيد إني قابلتك واتعرفت عليك ربنا يرحمك". وتوفى القلعاوي مساء أمس، عن عمر يناهز 79، وستشيع الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبدالعزيز في مصر الجديدة.



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