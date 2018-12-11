بالصور- ساندرا بولوك تروج لفيلمها "Bird Box" في البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تواصل النجمة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار ساندرا بولوك، الترويج لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم الخيال العلمي "Bird Box"، حيث حرصت بولوك على التواجد بالبرازيل والترويج للفيلم هناك.
ونشر موقع "Just Jared" عدد من الصور فور وصول بولوك للبرازيل وحرصها على تحية الجماهير الذي كان بانتظارها خارج الفندق الخاص بها، مساء أمس الاثنين، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة وابنيها يتعرضون لإغماء أعينهم في محاولة للمرور من نهر، والفيلم من إنتاج شركة "Netflix".
وعرض لساندرا بولوك مؤخرًا فيلم "Ocean’s 8"، وشاركها البطولة نخبة من نجمات السينما، منهم كيت بلانشيت، آن هاثاواي، ريهانا، وسارة بولسون.ش
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