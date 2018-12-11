اليوم.. تشييع جنازة محمود القلعاوي في مسجد عمر بن عبد العزيز

الفنان الكبير محمود القلعاوي

كتبت - إيمان محمد

تشيع جنازة الفنان الكبير محمود القلعاوي، ظهر اليوم، الثلاثاء، وذلك في مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادي هليوبوليس.

وكان توفي الفنان محمود القلعاوي، مساء أمس، الإثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

ويذكر أنه ولد القلعاوي في 12 نوفمبر 1939 ، وهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964.