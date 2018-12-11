أرشيفية

كتبت - إيمان محمد

يقام مساء اليوم عرض "المعجنة"على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام التاسعة مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠.

ويشار إلى أن العرض تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء

عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى و ألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور و أزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب