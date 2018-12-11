- 1/2
- 2/2
أرشيفيةكتبت - إيمان محمد
يقام مساء اليوم عرض "المعجنة"على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام التاسعة مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠.
ويشار إلى أن العرض تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء
شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض المعجنة على المسرح القومي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .