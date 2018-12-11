شاهد.. كارول سماحة تشعل مسرح ديو المشاهير بـ4 فساتين

كتبت - هبة مرعي:

ظهرت النجمة اللبنانية "كارول سماحة أمس في حلقة جديدة من البرنامج التلفزيوني الشهير "ديو المشاهير، وأشعلت المسرح بممجموعة إطلالات ساحرة، منتقاة بعناية، تميز كل فستان عن الآخر بتصميم مختلفة.

وقد اعتادت كارول على انتقاء أزيائها الخاصة في حفلاتها او في المناسبات، بعناية كبيرة، ولذلك فهي تعتبر واحدة من أهم أيقونات الموضة والجمال في الوطن العربي، وأثبتت أمس تصدرها على قائمة أجمل وأشيك الإطلالات بـ4 فساتين سهرة غاية في الأناقة والرقة.

ظهرت كارول في الإطلالة الأولى بفستان مخملي باللون الازرق الداكن، مميز بالفتحة الجانبية العالية، ومزين باحجار اللؤلؤ البيضاء في نهاية الاكمام الطويلة، من توقيع انطوان قارح، ونسقته مع مجموعة بسيطة من مجوهرات تفنكجيان.

وفي الإطلالة الثانية اختارت كارول فستان أسود طويل بفتحة صدر على شكل حرف V، من العلامة التجارية Designers District، أبرز قوامها بشكل مثير، ومزين بتطريز معدني على جانبي الخصر

وعلى الأكتاف، واختارت أيضا زوج من الأقراط الماسية وخواتم من مجوهرات تفنكجيان.

بينما في الإطلالة الثالثة، اختارت فستان قصير لامع باللونين الأبيض والأسود ، من NF BY NOUR، بأكمام طويلة وفتحة صدر جريئة مغطاة بطبقة شفافة من الشيفون الأسود.

وللختام، اختارت كارول فستان فضي لامع، من العلامة التجارية Designers District، تميز بخطوط الترتر اللامعة على الأكتاف، وأضافت المزيد من البريق لإطلالتها ايضًا بمجموعة من المجوهرات من تفنكجيان.

وتولى مكياج كارول سماحة في إطلالاتها الأربعة خبير تجميل المشاهير "بول قسطنطين"، بينما كانت تسريحات شعرها بأنامل مصفف الشعر "توني إبراهيم".