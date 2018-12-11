اسماعيل مختار ينعي محمود القلعاوي بكلمات مؤثرة

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نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن و الأسى الفنان الكبير محمود القلعاوي، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة فنية ثرية ما بين السينماو المسرح و الدراما، لتظل أعماله محفورة في ذاكرة المصريين.
وطالب "مختار" من الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.
ويذكر ان "القلعاوي" ولد في 12 نوفمبر 1939، وهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وبزغ نجمه في المسرح والسينما والتليفزيون.
ومن أشهر أعماله السينمائية "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لامن شاف ولا من دري" و"هدى ومعالي الوزير".
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