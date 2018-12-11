بالصور- باسل خياط احتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومنسية

احتفل النجم السوري باسل خياط بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان بطريقة رومنسية، عاطفية ودافئة.

أحب باسل ان يشارك جمهوره بهذه اللحظات الجميلة من حياته الخاصة حيث قام بنشر صورتين رومنسيتين على حسابه على انستغرام من اجواء الاحتفال جمعته مع زوجته في أحد المطاعم في دبي.

وكان “خياط” قد رُزق بمولودة جديدة من زوجته ناهد زيدان التي وضعت المولودة في مونتريال في اكتوبر 2018. واطلقا على الطفلة اسم “ايزابيل” لان زوجته تحب هذا الاسم وبناءً على طلبها تم تسمية الطفلة ايزابيل.

لباسل وناهد صبي يدعى شمس.

نذكر ان باسل خياط كان قد التقى بالمنتج جمال سنان اثناء تواجده في مونتريال منذ اشهر وذلك بعد ان نجحا سوياً في مسلسل “تانغو” في رمضان 2018. ولكن لم يُكشف حتى اللحظة عن الاعمال التي قد يخوض بها باسل السباق الرمضاني المقبل.