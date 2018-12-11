شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لفيلم "حب إيه" أول تجارب رانيا يوسف فى الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الأفلام الروائية القصيرة من خلال فيلم "حب إيه" للمخرج رضا عبد الرازق، والذى انتهت من تصويره مؤخراً خلال فترة 4 أيام، للعرض فى المهرجانات السينمائية، ويشارك فى بطولته هبة مجدى، سمر جابر، رانيا منصور، نور محمود، أميرة الشريف، ممدوح الشناوى، سيف هانى، أحمد سليم.

الفيلم تدور أحداثه حول عيلة واحدة مكونة من أخوة وأولاد عم، يعيشون حياة سعيدة مترابطة وفجأة أصبح كل واحد بعيداً عن الآخر، فمنهم الذى تزوج، والآخر الذى هاجر، وكلك من سافر للعمل فى الخارج، وخلال هذه السنوات اختلف تفكير كل فرد من أفراد الأسرة وأصبح له توجه دينى مختلف عن الآخر إلى أن اجتمعوا مرة أخرى كعائلة فى عيد ميلاد أحدهم ليفاجأوا أنهم أصبحوا متنافرين فكرياً.



كواليس تصوير الفيلم

فى هذا اللقاء حدثت مشادات كلامية فكل فرد يريد إثبات أنه على صواب، فظهرت رانيا يوسف بعدما تزوجت وسافرت مع زوجها إلى دولة عربية وتأثرت بالفكر الشيعى، بينما اتخذت الفنانة هبة مجدى التوجه الصوفى وتأثرت بهذا الفكر، وكان منهم السلفى المتشدد، وأيضاً العلمانى وكذلك الوسطى المعتدل، لتتفكك الأسرة التى كانت مترابطة ومتحدة.

وفى سياق آخر تكثف رانيا نشاطها السينمائى حالياً ببطولتها 3 أفلام دفعة واحدة حيث انتهت من الأول بعنوان "أسوار"، أما الثانى "دماغ شيطان" تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب ونادية خيرى وعمرو عابد فيتبقى لها أيام معدودة وتنتهى منه، والثالث "عش الدبابير" تأليف حمدى يوسف وإخراج عادل الأعصر ويشارك فى بطولته مجدى كامل وسارة سلامة وأحمد سلامة ونور فخرى.