شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغطاس: إنتظرونى في فيلم "Quinn" الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الكثيرون من عشاق الساحة الفنية بـظهور أسمائهم على أفيشات أفلام هوليود لكن "أحمد الغطاس" اختلف حيث أنه بدأ حياته الفنية من شاشات ومسارح هوليوود، بعد أن انتهى من تقديم مشروع تخرجه الفيلم القصير "الرحلة" بجامعة الأهرام الكندية الذى حصل بسببه على جائزة أفضل مشروع تخرج في دفعته عام 2013.

وحصل الفيلم المستوحى عن قصة للكاتب يوسف إدريس على جائزة وزارة الثقافة لأحسن مشاريع التخرج على مستوى الجمهورية، ثم أضاف إلى تاريخه الفني القصير عدة مشاريع منها استكتشات كوميدية، وأفلام قصيرة ووثقائية.



احمد الغطاس

ومن بعدها قرر "أحمد الغطاس" السفر إلى الولايات الأمريكية ليتمكن من المشاركة في الأفلام الأمريكية، وقرر منذ أن سافر أن يبتعد عن الأدوار النمطية التي اعتاد العرب أن يظهرون بها مثل اللاجئ أو الإرهابى التي تحتاج إلى متحدث باللغة العربية.

كما شارك في العديد من الأدوار الارتجالية التي لم يظهر بها أي عربى من قبله في الولايات المتحدة، ليتمكن من إثبات نفسه كممثل عربى جدير بالأدوار التي يقوم بها الممثلين الأمريكين في هوليوود.

وأكد الغطاس لـ"الخليج 365" أنه سيظهر في فيلم " Quinn" الأمريكي المقرر طرحه في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وسيظهر بدور "جاك" إيطالى أمريكى يعمل في بار، ويدور الفيلم في إطار أكشن وجريمة مشابهة لسلسلة مسلسلات NCIS، مضيفا أنه انتهى بالفعل من تصوير مشاهده، ولكن الفيلم لايزال إلى الان في مرحلة التصوير، ومن المقرر الانتهاء منه قريبا.



احمد الغطاس

كما أنه سيظهر في الفيلم الكوميدى القصير "Miss Perry Odd"، المقرر له أن يشارك في العديد من المهرجانات الأمريكية للأفلام القصيرة، ولا توجد إلى الان أي معلومات حول طرحه في دور العرض حول العالم، ويدور الفيلم في إطار كوميدى حول التحولات المزاجية التي تواجه السيدات في كل شهر، ويظهر بدور "سام"، الشخص غير المهتم بزوجته، ولكن بمرور الأحداث يتحول تحول كليا، والفيلم من إنتاج أمريكى، وحاصل على دعم من دولة اليابان، وسيتم عرضه في التليفزيون الياباني.

وشارك "أحمد الغطاس" فى الفيلم القصير "And They Lived" الذى حصل على العديد من الجوائز من المهرجانات المحلية الأمريكية، كما ظهر في مؤتمر "comic-cons"، الذي يشارك فيه أشهر ممثلين هوليوود، وقام بتقديم عرض إرتجالي، ليكون المصري الوحيد الذي وقف على أحد أكبر مسارح لوس أنجلوس "staples center"، وعرض عليه مسرحية غنائية بأسم "LaLa Lando".



احمد الغطاس