شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تقلب أحداث الجزء الثانى من "بجر" مع ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، فى الديكور الرئيسى لها وهو عبارة عن منزلها، حيث تظهر فى أحداث الجزء الثانى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة وتدور أحداثه فى اطار صعيدى، وتجسد ميرنا فيه شخصية فتاة من القاهرة تظهر فى حياة بطل العمل وتقلب أحداث بعد لقائهما.



ميرنا نور الدين

ويشارك فى بطولة مسلسل "بحر"دياب، وثراء جبيل، كوكى، وفوزية محمد، و محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.



الفنانة ميرنا نور الدين

وبرزت ميرنا نور الدين كواحدة من أبرز الفنانات الشابات فى دراما رمضان الماضى، من خلال شخصية "سمكة" البنت الشعبية التى قدمتها فى مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وانتاج سيرنجى للمنتج تامر مرسى، كما ظهرت أيضاً فى مسلسل "سك على اخواتك" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.