شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم اللبنانى كفر ناحوم فى الولايات المتحدة 14 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية الفيلم اللبناني كفر ناحوم يوم 14 ديسمبر وذلك حسبما ذكر موقع imdb.

فيلم نادين لبكى "كفر ناحوم" فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر بتصدره المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، وقد تخطى حتى اليوم الـ120 ألف مشاهد، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالغارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.

نال الفيلم أيضا جائزة الجمهور الذهبية فى مهرجان ميل فاليه Mill Valley فى الولايات المتحدة الأمريكية وجائزة الجمهور Gigi Guermont فى مهرجان ميامى السينمائى - الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مشاركات فى مهرجان تورونتو – كندا وسان سيباستيان – إسبانيا ومهرجان لندن إلى مهرجانات عدة أخرى.