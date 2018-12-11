شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة ساحرة وجذابة للفنانة نرمين الفقى بختام ديفيليه هانى البحيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة والنجمة نرمين الفقى، بإطلالة جذابة وساحرة، فى ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى الفنان هانى البحيرى، والذى أقيم مساء أمس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. نرمين الفقى وهانى البحيرى وشاركت الفنانة نرمين الفقى، مجموعة من الصور لها خلال مشاركتها فى العرض، حيث ظهرت بجانب الفنان هانى البحيرى، والفنانة صفية العمرى.

نرمين الفقى

نرمين وعبر جمهور ومتابعى نرمين الفقى عن إعجابهم بإطلالتها وتباروا فى وصف جمالها وملامحها الرقيقة.

إطلالة باسمة لنرمين الفقى

الفنانة نرمين الفقى مع هانى البحيرى

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