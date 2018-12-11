شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Aquaman بالسعودية قبل طرحه بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم الأكشن والخيال العلمى Aquaman، بطولة جايسون موموا، وذلك يوم 13 ديسمبر الجارى قبل عرضه بالولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم، وهو من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.