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شكرا لقرائتكم خبر عن من أحلى بلاد العالم.. راندا البحيرى تكشف عن برنامج رحلتها للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة راندا البحيرى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث عبرت عن سعادتها بزيارتها قائلة: "وصلت الإمارات العربية المتحدة وهكون معاكم خطوه بخطوه، من أحلى البلاد اللى فى العالم، وأحبها لقلبى".
ووعدت راندا جمهورها ومتابعيها بالكشف عن برنامج رحلتها وتفاصيل زيارتها للإمارات، قائلة " زى ما عودتكم كل مره هزور أكبر مراكز التجميل وعيادات الأسنان وهعمل ماكياچ وهتصور وهزور أهم بيوت الأزياء فى دبى، هروح دبى، الشارقة، أبوظبى، إن شاء الله".
راندا البحيرى
واختتمت راندا البحيرى موجهة رسالة إلى متابعيها بقولها: " قولولى حمد الله على السلامة بقى".
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