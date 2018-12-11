شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الجريمة The Mule لـ برادلى كوبر فى 17 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة وارنر برزر فيلم "The Mule"، في 17 دولة حول العالم أولها في الولايات المتحدة الامريكية يوم 14 ديسمبر الجاري، وتتوالى عروض الأفلام بالدول المختلفة حتي 17 مارس حيث اخر محطات عرضه فى هولاندا.

The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، بطولة برادلى كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، ماني مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمي.

الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث في مجال الزراعة، البالغ من العمر 90 عامًا، والناجى من الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله 3 ملايين دولار من الكوكايين عبر ميشيغان إلى اتحاد للمخدرات المكسيكي.