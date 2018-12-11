شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يعبر عن حبه للخيل ببيت شعر لأبى الطيب المتنبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن الفنان مصطفى شعفان حبه وشغفه للخيل، ودائماً ما يحرص على مشاركة خيله فى المسابقات المحلية والعربية، ويشارك فى أحيان كثيرة جمهوره بأبرز وأمتع لحظاته مع خيله.

ومؤخراً شارك الفنان مصطفى شعبان، متابعيه عبر حسابه على "انستجرام" بصوره له مع حصانه، وعبر عن عشقه لفرسه ببيت شعر.



مصطفى شعان

وعلق مصطفى شعبان على الصورة بقوله: " أعز مكان في الدنى سرج سابح.. وخير جليس في الزمان كـــتاب"، وهو بذلك استشهد ببيت شعر لأعظم شعراء العرب أبو الطيب المتنبى.

ويأتى ذكر الخيل فى بيت الشعر من خلال الشطر الأول، حيث تعبر كلمة سابح فى اللغة العربية الفصحى عن الفرس السريع فى الجرى.