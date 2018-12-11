شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء أمسية يقدمها جمال الشاعر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى السابعة مساء الاربعاء 12 ديسمبر على المسرح الصغير امسية شعرية لـ جمال الشاعر ، حيث يلقى نخبة مختارة من أعماله الابداعية التى تتناول موضوعات تتنوع بين الرومانسية والوطنية .

جمال الشاعر حصل على بكالوريوس تجارة - قسم إدارة الأعمال عام 1978 ثم درس الإعلام وعمل مذيعاً بإذاعة صوت العرب من عام 1980 - 1983 ومذيعاً بالتلفزيون من سنة 1983 كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية ومقدماً لعدد من البرامج المتنوعة مثل أوبرا ، شعر وشعراء , مهرجان رمضان وأماني وأغاني , كما شغل منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري ، عضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 1983، شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية في القاهرة وبغداد وجدة وغيرها ، نشر العديد من قصائده في اشهر الاصدارات الدورية المصرية والعربية.