شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يغنى تتر البداية والنهاية لـ مسلسل "البيت الكبير 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد عبد المنعم لتسجيل تتر البداية والنهاية للجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، وتحمل أغنية البداية اسم "ياعينى على الاخوات"، أما أغنية النهاية فبعنوان "فوق ياهلله"، وهما من كلمات أحمد على موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه.