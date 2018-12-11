شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فيديوهات×ديفيليه.. حضور طاغ لنجوم الفن والمجتمع فى عرض أزياء هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى ختام الدفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، بحضور طاغى لمشاهير نجوم الفن والمجتمع فى مصر والوطن العربى.

ويعد العرض من أكبر عروض الأزياء فى مصر والشرق الأوسط والعالم للفنان ومصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى.

وشاركت الفنانة ألفت عمر مقطع فيديو فى أثناء فقرة كوميدية للدمية الشهيرة أبلة فهيته والتى وجهت لها كلمات ساخرة وكوميدية.

كما ظهرت الفنانة ألفت عمر فى مقطع فيديو آخر مع الفنانة وفاء عامر والفنانة أمل رزق حيث تحدثن عن كواليس وأجواء العرض.

وبثت الإعلامية سالى القاضى مقطعى فيديو من العرض، ظهر خلاله الفنان خالد سليم فى أثناء إحياءه جانباً من الحفل، واستعراض الموديلز لأزيائهن على أغانيه.

أما الإعلامية بوسى شلبى، والتى كانت مقدمة للعرض، وقدمت "شو" كوميدى مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فقد بثت عدداً من الفيديوهات من خلال العرض، للفنان خالد سليم، ومقطع فيديو آخر من استعدادتها لتقديم الدفيليه.

أظهر مقطع فيديو إشراف الماكير محمد الصغير، على وضع اللمسات النهائية بنفسه للموديلز المشاركات فى ختام الدفيليه العاشر للفنان هانى البحيرى.

وحرص عدد كبير من النجوم الذين شاركوا فى حضور العرض، على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم بلحظات تواجدهم من خلال بث فيديوهات لايف ومسجلة، عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحضر الديفيليه، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق للفنان هانى الحبيرى تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام، عدد من مشاهير نجوم الفن والمجتمع.