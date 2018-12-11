شكرا لقرائتكم خبر عن نعى صبحى ودموع صلاح عبدالله.. فنانون يرثون محمود القلعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة وجع وبكاء وحالة حزن غطت المجال الفنى فى مصر خلال الساعات الماضية عقب رحيل الفنان القدير محمود القلعاوى، الذى فاررقنا عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد مشوار فنى حافل وغزير بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية، وحرص عدد من الفنانون على سرعة تقديم العزاء فى الفقيد عبر منصات السوشيال ميديا.

بداية من رفيق دربه، النجم محمد صبحى، الذى شارك القلعاوى فى أشهر محطاته المسرحية على مدار مشواره، مثل "الجوكر" و"انت حر"، علق ناعيًا صديقه العزيز عبر حسابه الرسمي قائلًا: "بكل الحزن انعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن .. وداعا اخي الحبيب وستظل نورا متوهجة بأعمالك التي اثبت فيها انك ممثل لا مثيل لك .. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان".

في حين أبكى الفنان صلاح عبد الله جمهوره برثاء حزين عبر منصة تويتر، تجسدت خلال كلماته تلك الدموع التى لم يتمكن م نمنع إذرافها على رحيل صديقه، قائلًا: "ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت، آه لو تعرفوا الراجل العظيم دا عمل معاناإيه وإحنالسه بنقول ياهادي هتعذروني، أناتعبان قوي يا قلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد ومتهني في جنة الرحمن الرحيم".

بينما خرجت رانيا يوسف عن صمتها الطويل على خلفية حادثة الفستان، وقدمت التعازي في الفنان الراحل بتويتة مختصرة قائلة : "وداعا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثل قدير ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك".