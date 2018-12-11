شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف وضع الماكير محمد الصغير لمساته النهائية لموديلز ديفليه هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو إشراف الماكير محمد الصغير، على وضع اللمسات النهائية بنفسه للموديلز المشاركات فى ختام الدفيليه العاشر للفنان هانى البحيرى.

وحضر الديفيليه، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق للفنان هانى الحبيرى تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام، عدد من مشاهير نجوم الفن والمجتمع.

وقدم الفنان خالد سليم باقة من أجمل أغانيه، قدما شهد الديفلية "شو" كوميدى" بين الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ومقدمة الحفل بوسى شلبى.