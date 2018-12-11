"إعلام المصريين" تنعى الفنان الراحل محمود القلعاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت مجموعة إعلام المصريين برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى الفنان الكبير الراحل محمود القلعاوى، والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض فى بيان رسمى.

وجاء نص البيان: "تنعى إدارة إعلام المصريين الفنان الكبير الراحل محمود القلعاوى، والذى يعد أحد أبرز فنانو الكوميديا الذين أثروا الحياة الفنية المصرية عبر عقود طويلة، حيث كان للراحل تواجد ملموس وقوى فى العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيوينة التى أسعدت الملايين من الجمهور المصرى والعربى، داعيين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".



إعلام المصريين تنعى الفنان الكبير الراحل محمود القلعاوى

كان الفنان الكبير محمود القلعاوى قد توفى بمنزله بعد صراع مع المرض على أن يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غدا الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.