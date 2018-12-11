شكرا لقرائتكم خبر عن تألق خالد سليم وكوميديا أبلة فاهيتا.. هذه أبرز مشاهد حفل ختام ديفيليه هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم خالد سليم الحفل الختامى للديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال بباريس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.



الفنان خالد سليم

وقدم خالد سليم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، حيث تألقت العارضات على أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع. كما شهد بداية العرض "شو" كوميدى لأبلة فاهيتا مع مقدمة العرض الإعلامية بوسى شلبى.



خالد سليم

بوسى تقدم الحفل مع أبلة فاهيتا



بوسى شلبى وأبلة فاهيتا



جانب من عرض أبله فاهيتا الكوميدى



فاهيتا وبوسى شبلى

وكان فى مقدمة الحضور د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، ليلى علوى، نادية الجندى، رجاء الجداوى، شيرين، فيفى عبده، منى عبد الغنى، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، منة فضالى، نهال عنبر.



إلهام شاهين



لميس الحديدى والدكتورة غادة والى



هانى البحيرى ومفيد فوزى وابنته حنان

كما حضر العرض الفنان ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلى شتا، نادية مصطفى، وصفية العمرى، ناهد فريد شوقى، هانى رمزى وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر، أمل رزق، أورى جودة، بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمى محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصرى رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوى ومدير "نوكس" الفرنسية أيمن طعيمة.



الفنان خالد عجاج وحرمه مع جانب من الحضور



جانب من الحضور



جانب من نجوم الفن والمجتمع



رانيا فريد شوقى وزوجها



ريم مصطفى ونيكول سابا



سامو زين وحرمه



نجمات الفن يتألقن خلال الحفل



نيكول سابا خلال العرض



نيكول سابا وهانى البحيرى



نيكول وهانى



هالة صدقى وهانى البحيرى وشريهان وفاطمة ناعوت وأخرين