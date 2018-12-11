شكرا لقرائتكم خبر عن حضور خاص للفنان محمد رمضان وزوجته فى ختام ديفيليه الفنان هانى البحيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم محمد رمضان، ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، الذى ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف 2019، والتى سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس، بالإضافة إلى بعض القطع التى يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

وظهر الفنان محمد رمضان فى العرض بصحبة زوجته، وحرص عدد كبير من الحضور بالحفل والمعجبين على التقاط الصور مع النجم الكبير.



محمد رمضان وزوجته

وخلال العرض قدم الفنان خالد سليم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، حيث تألقت العارضات على أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع، كما شهد بداية العرض "شو" كوميدى لأبلة فاهيتا مع مقدمة العرض الإعلامية بوسى شلبى.



خالد سليم



بوسى تقدم الحفل مع أبلة فاهيتا



بوسى شلبى وأبلة فاهيتا

وكان فى مقدمة الحضور د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين، ليلى علوى، نادية الجندى، رجاء الجداوى، شيرين، فيفى عبده، منى عبد الغنى، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزى وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى، منة فضالى، نهال عنبر.



جانب من نجوم الفن والمجتمع



دنيا عبد العزيز



رانيا فريد شوقى وزوجها



لميس الحديدى والدكتورة غادة والى



هانى البحيرى ومفيد فوزى وابنته حنان

كما حضر العرض الفنان ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلى شتا، نادية مصطفى، وصفية العمرى، ناهد فريد شوقى، هانى رمزى وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر، أمل رزق، أورى جودة، بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمى محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصرى رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوى ومدير "نوكس" الفرنسية أيمن طعيمة.



نجمات الفن يتألقن خلال الحفل



نيكول وهانى



هالة صدقى وهانى البحيرى وشريهان وفاطمة ناعوت وأخرين