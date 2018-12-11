شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يستكمل تصوير مشاهد "بحر" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم ماجد المصرى عدد من مشاهده فى مسلسل "بحر" فى احدى فلل مدينة الشيخ زايد، والذى يخوض به البطولة المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث انتهى المصرى من تصوير مشاهد الصعيد الفترة الماضية وبدأ فى تصوير المشاهد الخاصة فى ديكوارات القاهرة، حيث يظهر ماجد فى شخصية صعيدى ويعمل كفنان ضمن أحداث المسلسل فهو عامل جريد يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة.

المسلسل تقع أحداثه فى 60 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح.

وكان المخرج أحمد صالح قد انتهى من تصوير 70% من أحداث المسلسل فى القاهرة بين أحد الاستوديوهات الخاصة بشبرامنت وإحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادى وعدد من شوارع القاهرة والجيزة.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان واأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.