شكرا لقرائتكم خبر عن نفس الفستان.. رانيا يوسف vs كاردى بى.. أيهما أجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة هوليود المستجدة كاردى بى وهى ترتدى جمبسوت باللون الأسود وبه العديد من الشراشيب السوداء، وأما عن منطقة البطن فكان بالتل الشفاف، وكانت كاردى ترقص فى إحدى حفلاتها وتقدم أجدد أغانيها بمنطقة كارولوس لينيوس، وكان الجمبسوت مثيرا للجدل ولكن لم يتحدث عنه الإعلام ولم يحصرها بفضيحة، كما حدث مع الفنانة رانيا يوسف فى مصر، وهذا يعود لاختلاف العادات والتقاليد المختلفة فى كل مجتمع.



كاردى بى

كان الجمبسوت شبيه بفستان رانيا يوسف الذى رفع عليها قضية بسببه، فاستطاعت رانيا يوسف الوصول للعالمية، فهل قلدتها كاردى بى بالجمبسوت الأسود الشراشيب.



فستان رانيا يوسف

يذكر أن كاردى بى تورطت فى مشاجرة، نشبت بينها وبين الأختين "جايد" و "بادى" العاملتين فى ملهى ليلى، بعد اتهامها لأحد الفتاتين بأنها أقامت علاقة مع زوجها مغنى الراب "أوفست"، وحسبما زعمت الفتاتان، قامت كاردى بأمر رجالها بمهاجمة الفتاتين بالضرب وإلقاء الزجاجات والكراسى داخل النادى عليهم مما استدعى حصولهم على رعاية طبية، مطلع أكتوبر المنقضى.