مارجو روبي وسيرشا رونان يروجان لفيلمهما "Mary Queen" في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
أقيم مساء أمس الاثنين، العرض الخاص لفيلم الدراما "Mary Queen of Scots" في ساحة ليستر بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وكان من بين الحضور بطلتي الفيلم مارجو روبي وسيرشا رونان، واللذان حرصا على التواجد والتقطا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للفيلم، إلى جانب عدد من فريق عمل الفيلم منهم ديفيد تينانت، والمخرج جوزي رورك.
تدور أحداث الفيلم حول ماري ستيورات التي تحاول أن تستولي على عرش الحكم للملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، والتي تجد نفسها حبيسة السجن لسنوات في انتظار حكم إعدامها، والفيلم طرح في شباك التذاكر الأمريكي يوم الجمعة الماضية.
ومن المقرر أن يتم عرضه بعدد من الدول الأوروبية منها لندن نهاية الأسبوع الجاري.
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